E Freideg den Owend war den Optakt vum 7. Spilldag am Titel-Playoff vun den Hären.

Bei den Häre stoungen zwee Matcher am Championnat um Programm.

Am Titel-Playoff stounge sech d’Red Boys a Käerjeng géintiwwer. An der Paus war de Favorit vun Déifferdeng mat 20:16 vir. Käerjeng huet versicht matzehalen, ma um Enn ass et mat 38:31 net duergaangen, fir sech géint déi Déifferdenger duerchzesetzen. D'Red Boys si lo just nach ee Punkt hannert dem Leader Esch.

Esch spillt e Samschdeg am Spëtzematch géint Bierchem.

Relegatioun

An der Partie Rëmeleng géint Péiteng stoung et an der Paus 15:14 a Rëmeleng huet sech um Enn och mat 27:24 duerchgesat.