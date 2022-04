De VC Stroossen ka säi Championstitel aus der leschter Saison verteidegen. Déi Stroossener gewanne kloer mat 3:0 zu Bartreng.

De VC Stroossen huet am zweete Match vun der Best-of-Three-Serie d'Titelverdeedegung kloer gemaach. No dräi Sätz housch et am Bartrenger Centre sportif Niki Bettendorf 3:0 fir d'Gäscht. Den éischten an den drëtte Saz ware mam Resultat 25:19 fir Stroossen nach am spannendsten, den zweete Saz war mat 25:17 zu Gonschte vum VCS nach méi kloer ausgaangen.

Bei den Dammen ass dëse Weekend nach keng Decisioun gefall. Déi zweet Finall tëscht der Gym a Walfer gouf wéinst Corona ofgesot. Den Titelverdeedeger Walfer läit an der Serie 1:0 vir.

