Op der Junior-Europameeschterschaft geet d'Triathletin vum Swimming Lëtzebuerg an enger Kategorie méi héich un den Depart.

Um Musel-Triathlon war et virun allem interessant fir d'Form vun eisen Nowuess-Athleten an -Athletinnen, ee Mount virun der Europameeschterschaft, ënnert d'Lupp ze huelen.

Bei den Dammen hate Krombach, Nothum an Daniels, déi allen 3 fir d'Triathlon-Europameeschterschaft qualifizéiert sinn, d'Nues vir.

Beim Wiessel vum Schwammen op de Vëlo hate Krombach an Nothum eng kleng Avance op d'Eva Daniels erausgeschloen , well hat säin Dossard vergiess hat an dofir huet missten zréck.

Trotz Géigewand an der staarker Vëlosfuererin Gwen Nothum, ass et dem Eva Daniels gelongen, schonn no den éischte Kilometer den Uschloss un de Spëtzenduo ze realiséieren a souguer nom Wiessel vum Vëlo op d'Lafe mat engem Virsprong vun e puer Sekonnen op de Lafparcours ze lafen.

D'Eva Daniels gewënnt virun der 5 Joer méi jonker Jugend-Europameeschterin Mara Krombach an dem Gwen Nothum.

Op der Junior-Europameeschterschaft geet d'Triathletin vum Swimming Lëtzebuerg an enger Kategorie méi héich un den Depart.

Och den David Lang dominéiert d'Kompetitioun bei den Hären a gewënnt virum Poli Stoffel vum Karibu Jonglënster. A Polen wëll de jonken Triathlete virun allem Erfarunge sammelen.

Leider war den Aurélien Carré, den nationale Junior-Champion am Duathlon, wéinst enger Erkältung net um Depart. Och iwwert säi Resultat, op der Europameeschterschaft Enn Mee, kann e gespaant sinn.