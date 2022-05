Am zweete Match aus der Best-of-Five-Serie konnt d'Amicale eng Äntwert op d'Defaite aus der éischter Finall weisen a sech mat 89:82 duerchsetzen.

E Mëttwoch den Owend huet sech an der 2. Finall vum LBBL Championnat bei den Hären d'Amicale Steesel mat 89:82 (31:22, 21:15, 17:23, 20:22) géint Diddeleng duerchgesat. An der éischter Finall vun der Best-of-Five-Serie gouf et e Samschdeg eng 83:73-Victoire fir den T71.

No der Defaite aus dem éischte Match huet d'Amicale zu Diddeleng eng staark Reaktioun gewisen a mat 31 Punkte bannent den éischten zéng Minutten en immens gudde Start erwëscht. Fir den T71 war et also mat engem Réckstand vun néng Punkten an den zweete Véierel gaangen, wou d'Ekipp vu Steesel awer gutt weider gemaach huet an domat eng 52:37-Féierung an der Hallschent stoung. Am drëtte Véierel huet et Diddeleng dann nach ee Mol spannend gemaach a war bis zum Enn vun der Partie um gudde Wee de Réckstand opzehuelen. Trotz enger gudder Moral sollt et awer net méi duergoen de Match ze dréinen a sou wënnt Steesel de Match mat 89:82.

Duerch d'Victoire vun der Amicale Steesel steet domat och fest, datt fir eng Decisioun op mannst zwee weider Matcher gespillt musse ginn. Déi drëtt Finall ass e Méindeg den 9. Mee um 17.15 Auer.