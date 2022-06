Donieft deele sech Finnland a Bosnien-Herzegowina d’Punkten, wärend Armenien géint Irland gewënnt.

E Samschdeg den Owend sinn an der Nations League déi lescht Matcher vum 1. Spilldag absolvéiert ginn.

Am éischte Grupp vun der Liga C huet Lëtzebuerg sech iwwerdeems mat 2:0 a Litauen duerchgesat.

Liga A

Ungarn - England 1:0

1:0 Szoboszlai (66’, Eelefmeter)

Iwwerraschend muss sech de Finalist vun der Europameeschterschaft 2021 an Ungarn geschloe ginn. D’Ungaren hu sech net verstoppt an aktiv matgespillt, wärend England seng wéineg Chancen net verwandele konnt. Een Eelefmeter no ronn enger Stonn geet der Lokalekipp also duer, fir an enger Grupp mat England, Däitschland an Italien déi éischt dräi Punkte matzehuelen.

Italien - Däitschland (20h45)

Liga B

Armenien - Irland 1:0

1:0 Spertsyan (74’)

Finnland - Bosnien-Herzegowina 1:1

1:0 Puuki (45+1’, Eelefmeter), 1:1 Prevljak (90+3’)

Montenegro - Rumänien (20h45)

Den Iwwerbléck vun de Resultater