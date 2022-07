Mir sinn eréischt Ufank Juli, ma fir d'Futtballveräiner aus der BGL Ligue ass d'Summerpaus schonn esou gutt wéi eriwwer.

F91 an der Champions-League-Qualifikatioun / Rep. Franky Hippert

Fir de Lëtzebuerger Champion gëtt et och dës Woch schonn nees eescht. Den F91 Diddeleng spillt nämlech an der éischter Ronn vun der Champions-League-Qualifikatioun géint den albaneschen Champion FK Tirana.

Zanter 3 Wochen ass den F91 Diddeleng elo schonn nees amgaangen, ze trainéieren. Besonnesch fir d'Nationalspiller war d'Paus tëscht deenen zwou Saisonen extrem kuerz, dozou de Goalkeeper Lucas Fox. Well d'Ekipp schonn de 15. Juni ugefaangen huet mat trainéieren, dat war een Dag nom leschte Match vun der Nationalekipp. Ech hat dunn eng Woch méi Paus, mä ech wollt awer och net méi an d'Vakanz.

Och de Manou Goergen, Coordinateur Sportif vun der Ekipp aus der Forge du Sud, ass sech bewosst, datt d'Spiller just kuerz Paus haten, fir sech no enger intensiver Saison ze erblosen. Mir hunn d'Coupefinall de 27. Mee gespillt, eis Reprise war den 15. Juni, dat war effektiv net ganz vill. D'Spiller sinn all motivéiert, dee Match ze spillen.

Elo an der Summerpaus hu virun allem am defensive Beräich wichteg Spiller den F91 Diddeleng verlooss. Mam Kevin van den Kerckhof, Kobe Cools asw, mä mir hunn awer scho fréi den Aldin Skenderovic vun Nidderkuer eriwwergeholl, an och en Oscar Freire vun der Fola.

E Mëttwoch den Owend kritt de F91 Diddeleng et dann bei sech doheem an der éischter Ronn vun der Champions League Qualifikatioun mat FK Tirana ze dinn. Mat de neien Technologien ass et elo natierlech méi einfach, fir e Géigner ze analyséieren, seet de Coordinateur Sportif. Eisen Trainerstaff huet alles, fir eng gutt Analyse ze maachen. Tirana war elo zwou Wochen am Trainingslager. Mir huelen si ganz seriö.

Diddeleng war zwar gesat beim Tirage, gesäit sech awer elo géint den FK Tirana net onbedéngt an der Favoritteroll.

D'Partie an der éischter Ronn vun der Champions-League-Qualifikatioun tëscht dem Lëtzebuerger an dem albaneschen Champion gëtt e Mëttwoch den Owend um 19.30 Auer am Stade Jos Nosbaum zu Diddeleng ugepaff.