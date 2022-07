155 Kanner si beim Camp an der Coque mat vun der Partie. Bei der FLBB huet ee sech fir dës Editioun een neit Konzept iwwerluecht.

Zanter Joren organiséiert d'FLBB hiren traditionelle Camp. Wéinst der Pandemie huet d'Basketfederatioun awer liicht missten ëmdenken an huet d'Chance genotzt, en neit Konzept op d'Been ze stellen. 155 Kanner si fir de Camp ageschriwwen, deen nach bis en Dënschdeg dauert. Wéi deen ofleeft, ware mir eis an d'Coque ukucken.

"Rising Stars" heescht den FLBB-Camp zanter dësem Joer. Also Stare vu muer. Fir et awer ganz wäit an enger Basketskarriär ze packen, ass et net nëmme wichteg, vill ze trainéieren, mee och déi richteg Technike bäibruecht ze kréien. Dovunner kënne Kanner an dësem Camp profitéieren, wou d'FLBB de Fokus op direkt e puer Elementer leet.

Den Nationaltrainer Ken Diederich: "Op Defense, de Shooting an och op den 1-géint-1 an 2-géint-2. Dat sinn Saachen déi den Ament vill bei eis feelen. Mir schéissen och momentan net gutt genuch an dorunner schaffen mir."

Cibléiert sinn d'Altersgruppen tëschent 10 a 14 Joer. An dräi Ateliere gi si vun 20 Traineren encadréiert, déi hinnen déi neidesch Tuyaue mat op de Wee ginn.

"Dat sinn der vill. E groussen Merci u si, dass si hëllefen an och de ganze Staff vun der FLBB ass mat um Dill. Et war vill vir alles ze organiséieren. Bis elo huet alles gutt geklappt. Mir hunn 155 Kanner dowéinst denken ech, dass dëse Camp e groussen Succès ass. Mir hunn hei an der Coque immens vill Plaz dowéinst hu mir 3 Säll. Ech ginn dovunner aus, dass et fir Kanner a fir eis e super Event ass", esou de Ken Diederich weider.

D'Basketfederatioun ass och amgaangen, den 3 géint 3 Basket ze promovéieren. Fir de Kanner och déi Disziplin méi no ze bréngen, steet e klengen Tournoi wärend dëse 4 Deeg um Programm.

Ënnert de Coache fënnt een och alt emol en Nationalspiller. Zum Beispill war de Clancy Rugg fir en Atelier agedeelt. Wärend dem Weekend kréien d'Kanner awer Besuch vun anere Spiller oder Spillerinnen. Déi krut den Nationaltrainer mobiliséiert.

"Mir hunn elo schonn e puer Spiller hei. De Clany Rugg ass déi ganzen Zäit hei, esou wéi och den Ivan Delgado, de Ben Kovac kënnt... et ass och flott, dass déi Bescht aus dem Land hei sinn a fir d'Kanner ass dat eng extra Motivatioun."

D'Plaze fir dëse Camp ware relativ séier fort an deen een oder aneren huet sech warscheinlech wärend dëse 4 Deeg verbessert.