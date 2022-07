An der Belsch war et um Freideg den 2. Spilldag. De Veräi vum Anthony Moris huet musse géint Charleroi untrieden.

Am 1. Match vun der Saison hat d'Royale Union Saint-Gilloise mam Anthony Moris am Gol asuwäerts 1:1 mat Saint-Trond gedeelt. De Sporting Charleroi war besser an d'Saison gestart, dat mat enger 3:1 Victoire doheem géint KAS Eupen.

Den 2. Spilldag gouf dann um Freideg den Owend agelaut beim Match Royale Union Saint-Gilloise géint de Sporting Charleroi. An der 1. Hallschent si keng Goler gefall.

An der 2. Hallschent dunn huet den Sykes an der 56. Minutt den 1:0 fir d'Royale Union geschoss, dat no Viraarbecht vum Venzeir. Dat sollt dann och den eenzege Gol bleiwen.

Domat huet d'Royale Union Saint-Gilloise no 2 Spilldeeg 4 Punkten a steet iwwer Nuecht un der Tabellespëtzt an der belscher Jupiler Pro League.