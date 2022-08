Fir hire fënnefte Match op der internationaler Bün hat den F91 decidéiert, kompakt an zimmlech defensiv ze stoen.

Trotz 5er-Ketten hannen an zwee defensive Mëttelfeldspiller hat Malmö an den éischten 20 Minutten e puer gutt Geleeënheeten, mee entweder konnt de Fox am Gol halen oder d'Schëss si just laanscht gaangen. No enger hallwer Stonn huet de Charles Morren eng onnéideg giel-rout Kaart kritt an et konnt ee fäerten, datt et dem Lëtzebuerger Champion kéint e Strapp ze séier goen.

Kuerz virun der Paus haten d'Schweden nach 2 Méiglechkeeten, mee de Lucas Fox huet d'Null gehalen. Direkt nom Säitewiessel huet den F91-Golkipp och nach en Eelfemeter gehalen. Déi éischt Golchance fir Diddeleng hat de Mehdi Kirch an der 50. Minutt, mee säi Schoss konnt de Golkipp vu Malmö a Corner lenken. Kuerz drop ass Malmö awer verdéngt duerch den Thelin a Féierung gaangen. Och an der Suite waren d'Haushäre kloer déi besser Ekipp a ronn 10 Minutte viru Schluss konnt den Toivonen op 2:0 erhéijen. De Birmancevic huet an der 85. Minutt dunn och nach fir d'3:0-Schlussresultat gesuergt.

De Retourmatch ass nächsten Donneschdeg den Owend um 20 Auer.