An der Premier League gouf et kloer Victoirë fir ManCity an Arsenal, wärend ManUnited eng defteg Néierlag kasséiert. An Italien war et den 1. Spilldag.

Nodeems sech Dortmund um Freideg duerch eng Victoire zu Freiburg un d'Tabellespëtzt setze konnt, kënnen d'Bayern eréischt um Sonndeg nozéien. An der Premier League steet wéi an der Ligue 1 den zweete Spilldag um Programm, an Italien a Spuenien start déi nei Saison op dësem Weekend.

Bundesliga

De Resumé vun de Matcher aus der Bundesliga fannt dir hei.

Premier League

FC Arsenal - Leicester City 4:2

1:0 Gabriel Jesus (23'), 2:0 Gabriel Jesus (35'), 2:1 Saliba (53', Eegegol), 3:1 Xhaka (55'), 3:2 Maddison (74'), 4:2 Martinelli (76')

Arsenal war gutt an de Match komm a huet duerch de Gabriel Jesus zwee Goler markéiert. Duerno hunn d'Gunners de Match bis zur Paus geréiert. Leicester koum duerch en Eegegol vum Saliba zeréck an de Match; hien huet sengem Golkipp eng ze ongenee Réckpass gemaach. Arsenal huet am Géigenzuch den ale Virsprong nees hiergestallt, Leicester huet awer matgespillt an ass drubliwwen, éier d'Heemekipp alles kloer gemaach huet.

Manchester City - Bournemouth 4:0

1:0 Gündogan (19'), 2:0 De Bruyne (31'), 3:0 Foden (37'), 4:0 Lerma (79', Eegegol)

Beim éischten Heemmatch vum Neizougank Erling Haaland huet den Norweeger kee Gol geschoss, dofir awer véier vu senge Coequipieren. Spiller vum Match war de Belsch Kevin de Bruyne, dee selwer ee Gol markéiert an den drëtte Gol virbereet huet. An der zweeter Hallschent huet ManCity de Match verwalt an nach vun engem Eegegol vu Bournemouth profitéiert.

FC Brentford - Manchester United 4:0

1:0 Dasilva (10'), 2:0 Jensen (18'), 3:0 Mee (30'), 4:0 Mbeumo (40')

Manchester United huet eng Woch virum traditiounsräichen Duell mam FC Liverpool eng desolat Performance gewisen. Schonn an der éischter Hallschent war de Match zu Gonschte vu Brentford gelaf. No der Paus huet d'Ekipp vum neien Trainer Erik Ten Hag zwar e bessert Bild vu sech gewisen, mee et sollt kee Gol fir d'Red Devils falen. En plus gouf de Christian Eriksen bei sengem Retour zu senger aler Ekipp vun den Zuschauer ausgepaff. Domat start ManU mat zwou Néierlagen an déi nei Saison.

Serie A

AC Mailand - Udinese Calcio (18.30 Auer)

0:1 Rodrigo Becao (2'), 1:1 Theo Hernandez (11', Eelefmeter), 2:1 Rebic (15'), 2:2 Masina (45'+3), 3:2 Diaz (46'), 4:2 Rebic (68')

Zum Optakt vun der neier Saison an der Serie A gouf et eng Victoire fir den amtéierende Meeschter. De gefeierte Mann vum Owend war den Ante Rebic, deen zwee Goler fir d'Rossoneri markéiere konnt. Udinese huet zwar gutt matgehalen, mee um Enn war de Meeschter einfach ze staark.

Ligue 1

AS Monaco - Stade Rennes 1:1

0:1 Laborde (59'), 1:1 Embolo (72')

No der 2:1-Victoire am Optaktmatch spillt Monaco just 1:1 gläich. D'Monegasse krute scho fréi e Spiller vum Terrain gesat, well den Tackling ze haart war. An Ënnerzuel krute si en Eelefmeter zougesprach, deen den Disasi awer verschoss huet. Nom Säitewiessel huet Rennes méi fir de Match gemaach a konnt a Féierung goen, mee den Embolo, den Neizougank vu Gladbach aus der Bundesliga, huet fir Monaco den 1:1 geschoss.

La Liga

