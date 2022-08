An der Bundesliga si vill fréi a spéit Goler gefall. Hoffenheim setzt sech 3:2 géint Bochum duerch, wärend Stuttgart zu Bremen e Punkt mathëlt.

Leverkusen verléiert och den zweete Match vun der Saison, dës Kéier doheem mat 1:2 géint Augsburg. D'Gäscht waren duerch e Feeler am Spillopbau vun der Werkself a Féierung gaangen, obwuel Leverkusen d'Spill kontrolléiert hat. Bis zur Paus huet d'Heemekipp awer ëmmer méi Drock op Augsburg gemaach, koum nach virun der Paus duerch den Aranguiz zum Ausgläich an hätt souguer nach mat enger Féierung an d'Paus goe kënnen. Leverkusen huet no der Paus vill méi an de Match investéiert an hat kloer Golchancen, déi awer vun engem staarken Augsburger Golkipp paréiert goufen. Zum Enn vum Match ass Augsburg nach eng Kéier virun de Strofraum vu Leverkusen komm an den Hahn huet zum 2:1 eragesat.

Leipzig a Köln trenne sech 2:2. D'Bulle ware schonn no 9 Minutten a Féierung gaangen, mee dee Gol gouf vum VAR wéinst Handspill annuléiert. Béid Ekippen hunn no vir a sech Chancen erausgespillt. Et war awer Leipzig, dat duerch den Timo Werner, dee säin éischte Match no sengem Retour gemaach huet, a Féierung goung. Köln huet awer e puer Minutten duerno ausgläiche kënnen. Nach virun der Paus krut Leipzig de Szoboszlai wéinst Tätlechkeet vum Terrain gesat a war soumat 45 Minutten an Ënnerzuel. Dat huet den Haushären awer näischt ausgemaach a si sinn duerch den Nkunku, de Fussballer vum Joer an Däitschland, nees a Féierung gaangen. D'Gäscht konnten eng 20 Minutte virum Enn duerch en onglécklechen Eegegol vum Gvardiol nach ausgläichen. Duerno hu béid Ekippe probéiert de Match fir sech ze entscheeden, et sollt awer kee Gol méi falen.

Hertha Berlin a Frankfurt spillen 1:1 gläich, woumat et fir béid Ekippen net den erhoffte Start an déi nei Saison ass. Nom verpatzte Start am Stadderby louch d'Hertha schonn no 3 Minutten duerch de Serdar a Féierung an hat och duerno Chancen op 2:0 ze erhéijen. Déi lescht Véierelsstonn virun der Paus huet d'Eintracht méi Ballbesëtz kritt, konnt hir Chancen awer eréischt no der Paus fir den Ausgläich notzen. Am Uschloss hu sech béid Ekippe vill Golchancen erausgespillt, mee et sollt kee Gol méi falen. Kuerz viru Schluss krut Frankfurt nach en Eelefmeter zougesprach, deen awer no enger Analys vum Arbitter Willenborg zeréckgeholl gouf.

Hoffenheim gewënnt eng spannend an enk Partie mat 3:2 géint Bochum. Et ware verréckt 25 éischt Minutten zu Sinsheim. De VfL war duerch zwee séier Goler vum Simon Zoller a Féierung gaangen, Hoffenheim konnt am Géigenzuch vum zweete Gol awer duerch de Baumgartner zeréckschloen. Knapp 8 Minutte méi spéit huet d'Heemekipp den Ausgläich markéiert. No der Drénkpaus wéinst den héijen Temperaturen ass de Match ëmmer méi verflaacht. 15 Minutten no der Paus krut Hoffenheim en Eelefmeter zougesprach, deen de Kramaric awer net erakrut. D'TSG huet awer net opginn a sech kuerz viru Schluss fir hir stänneg Attacke mam 3:2 belount.

An enger spannender Partie gi Bremen a Stuttgart 2:2 auseneen. D'Heemekipp war am éischte Bundesligaheemmatch nom Retour schonn an der 4. Minutt a Féierung gaangen. Och déi Minutten duerno huet Bremen vill Drock op Stuttgart ausgeüübt an den 2:0 louch an der Loft. Vun der Mëtt vun der éischter Hallschent un hunn d'Gäscht sech méi Chancen erausgespillt a konnten an der 38. Minutt duerch de Kapitän Endo ausgläichen. Nom Säitewiessel huet Bremen méi fir de Match gemaach, et war awer Stuttgart, dat duerch de Silas mat 2:1 a Féierung konnt goen a souguer op 3:1 erhéijen hätt kënnen. An der Schlussphas huet Bremen alles no vir gehäit a konnt an der Nospillzäit nach den Ausgläich markéieren, obwuel de Gol nach huet mussen iwwerpréift ginn.

Am Topmatch vum zweete Spilldag trieden um 18.30 Auer den Opsteiger Schalke a Mönchengladbach géinteneen un.

