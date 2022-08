Um 3. Spilldag an der däitscher Bundesliga huet Gladbach mat 1:0 géint d'Hertha vu Berlin gewonnen.

Borussia Mönchengladbach huet och deen zweeten Heematch an dëser Saison gewonnen. E Freideg den Owend hu sech d'Fohlen knapp mat 1:0 géint Hertha BSC duerchgesat - och wa just ee vun zwee Eelefmetere souz. De Plea hat an der 34. Minutt den decisive Gol markéiert. D'Hertha war vun der 69. Minutt un an Ënnerzuel. Den Uremovic war mat Giel-Rout vum Terrain gesat ginn.

De Lëtzebuerger Yvandro Borges souz bei Gladbach de ganze Match op der Bänk.

Den Detail vun der Bundesliga fannt Dir hei.

Gespillt huet e Freideg den Owend awer den Danel Sinani an der englescher Championship. Fir de Kont vum 5. Spilldag konnt sech de Lëtzebuerger mat senger Ekipp Norwich City iwwert eng 2:0-Victoire géint Millwall freeën. De Sinani stoung an der Startopstellung, huet den 1:0 vum Sargent an der 50. Minutt preparéiert an huet déi 90 Minutten duerchgespillt.