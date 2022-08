Iwwerdeems feiert Leeds eng 3:0-Victoire géint Chelsea. A Frankräich deelen sech Stroossbuerg a Reims Punkten. Frankfurt spillt géint Köln 1:1-Gläich.

E Sonndeg stoungen och nees e puer Lëtzebuerger Futtballer um Terrain. Hei huet ënnert anerem de Sebastien Thill mat Hansa Rostock géint St. Pauli gewonnen. Den Iwwerbléck vun all de Matcher fannt dir hei.

Bundesliga

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 1:1

1:0 Kamada (72'), 1:1 Thielmann (82')

Frankfurt kann och am 3. Match net gewannen a muss sech mat engem 1:1 géint Köln zefridden ginn. Déi éischt Hallschent hat wéineg Héichpunkter, béid Ekippen hu sech neutraliséiert an kaum eppes zou gelooss. An der 71. Minutt huet eng engagéiert Frankfurter Ekipp dunn duerch de Kamada zougeschloen. Beim FC Köln huet de Mathias Olesen fir déi éischte Kéier an der Starteelef vun de Geißböcke. De Lëtzebuerger ass beim 1:1-Gläichspill an der 75. Minutt fir den Duda ausgewiesselt ginn. Kuerz dorop ass den Ausgläich gefall. Frankfurt krut de Ball net gekläert an den Thielmann huet aus 18 Meter Volley zum Ausgläich markéiert. An der Schlussphase ass et nach emol hektesch ginn, et sollt sech awer näischt méi um Resultat änneren, sou dass béid Ekippen sech mam 1:1 mussen zefridden ginn.

VFL Bochum - Bayern München 0:7

0:1 Sané (4'), 0:2 de Ligt (25'), 0:3 Coman (33'), 0:4 Mané (43'), 0:5 Mané (59'), 0:6 Gamboa (Selbstgol, 69'), 0:7 Gnabry (76')

An der Owespartie tëscht dem VFL Bochum a Bayern München ass d'Lokalekipp nawell ferm ënnert d'Rieder geroden. No 4 Minutte louch de VFL duerch e Gol vum Leroy Sané scho mat 0:1 a Réckstand. Bochum huet mol guer net esou schlecht opgespillt, allerdéngs ware d'Spiller vum Julian Nagelsmann virum Gol äiskal a hunn quasi all Feeler vu Bochum direkt konnten ausnotzen, sou dass et an der Hallschent 0:4 aus der Siicht vun der Lokalekipp stoung. Och am zweeten Duerchgang war Bayern effizient an esou wannen si um Enn mat 7:0 zu Bochum.

Premier League



Leeds United - FC Chelsea 3:0

1:0 Aaronson (33'), 2:0 Rodrigo (37'), 3:0 Harrison (69')

Kloer Victoire fir Leeds géint Chelsea. Dobäi war et an der Ufanksphase eng immens spannend a ausgeglache Partie, béi där béid Ekippen sech gutt Chancen eraus gespillt hunn. Bannent 4 Minutten huet Leeds dunn nach virun der Paus zougeschloen. An et war de Mendy am Gol vu Chelsea dee mat engem schroe Patzer Leeds quasi agelueden huet fir a Féierung ze goen. No engem Réckpass wollt de Golkipp vun de Blues d'Situatioun spilleresch klären, wat awer komplett an d'Box gaangen ass, an esou huet de Aaronson de Ball stibitzt an den 1:0 fir Leeds geschoss. De Rodrigo huet virun der Paus op 2:0 erhéicht. No der Paus huet Chelsea nach emol alles versicht, mee spéitstens mam 3:0 duerch den Harrison war des Partie entscheet. Leeds wennt deemno kloer mat 3:0 géint Chelsea.

Newcastle United - Manchester City 3:3

0:1 Gündogan (5'), 1:1 Almiron (28'), 2:1 Wilson (39'), 3:1 Trippier (54'), 3:2 Haaland (60'), 3:3 Bernardo Silva (64')

City ass perfekt an de Match komm a louch séier duerch e Gol vum Gündogan a Féierung. Dono huet een d'Spill e bëssen aus der Hand ginn an et huet een Newcastle d'Spillkontroll iwwerlooss. Dëst huet d'Lokalekipp virun eegene Spectateuren dann och konnten ausnotzen an et ass ee mat enger 2:1 Féierung a d'kabinne gaangen. Nom Säitewiessel huet den Trippier de Score op 3:1 erhéicht, an et hätt e kéinte mengen dass City geschloe wier. Haalen a Silva hunn Citizens awer nees zeréck bruecht. Et sollt awer kenger Ekipp de Lucky Punch geléngen, sou dass de Match mat 3:3 op en Enn gaangen ass.

Serie A

SSC Neapel - SSD Monza (18h30)

Ligue 1

Racing Stroossbuerg - Stade Reims 1:1

1:0 Djiku (45+3'), 1:1 Balogun (81')

Stroossbuerg hat wuel méi vum Match, méi Ballbesëtz, a louch och quasi eng ganz Hallschent a Féierung. Um Enn sollt Reims awer duerch de Balogun dach nach den Ausgläich markéieren. Domat ka Reims sech an dëser Saison iwwert déi éischt Punkte freeën, iwwerdeems Stroossbuerg da elo 2 um Konto huet.

HSC Montpellier - AJ Auxerre 1:2

1:0 Sakho (39'), 1:1 da Costa (70'), 1:2 Autret (75')

La Liga

Athletico Bilbao - FC Valencia 1:0

1:0 Berenguer (42')

