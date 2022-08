De Robert Thillen huet 20 Joer laang am Interêt vun der Federatioun geschafft, als Nationaltrainer an duerno als Directeur sportif.

8 Saisone war hien Trainer beim T71 Diddeleng an huet an där Zäit 6 mol de Championstitel an d’Forge du Sud bruecht.

Mat der Amicale Steesel gouf hie 5 mol Lëtzebuerger Champion.