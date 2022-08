An der 2. Portugisescher Liga huet d'Ekipp mam Lëtzebuerger Nationalspiller mat 1:0 géint CD Feirense gewonnen.

E Freideg gouf et an der 2. portugisescher Liga déi drëtt Victoire an dëser Saison fir Vilafranquense. Fir de Kont vum 4. Spilldag huet ee sech virun den eegene Spectateure mat 1:0 géint CD Feirense behaapt. Den Eric Veiga stoung an der Startformatioun a gouf an der 84. Minutt ausgewiesselt.