Dëse Weekend fänkt am Handball déi nei Saison un. Mir presentéieren Iech déi 10 Ekippe bei den Hären aus der ieweschter Divisioun an zwee Deeler.

Handball-Championnat/Reportage Gilles Tricca

An der ieweschter Divisioun schéngt et dëst Joer och nees eng Zwou-Klassen-Gesellschaft ze ginn. De Gilles Tricca verréit eis d'Ambitioune vun deenen Ekippen, déi sech am Prinzip streiden, fir an den Titel-Play-Off ze kommen.

D'lescht Saison war Miersch no der regulärer Hironn 6. ginn a konnt sech am Titel-Play-Off mat deene Beschte moossen. E puer wichteg Spiller sinn net méi am Kader an dofir schéngt et, schwéier ze ginn, dës Saison nach emol dat Zil ze erreechen. Dëst gëllt och fir Rëmeleng. De Kader ass wuel grouss, ouni datt awer ee Spiller erausstécht. Markannteste Wiessel ass deen op der Trainerbänk. Do sëtzt elo de Gregor Zmijewski a seng Missioun ass de Maintien. Schëffleng huet um Pabeier emol nees e ganz kompetitive Kader an dofir ass den neie Mann um Trainerstull ganz optimistesch.



"Mir wëllen ëm déi 6. Plaz matspillen, mir mengen, datt et dran ass, all Spiller muss fit bleiwen. Mir wëlle 6. ginn, dofir si mir frou, e bëssi méi e breede Kader ze hunn, all Plaz hu mir duebel besat. E Club wéi Schëffleng huet et endlech verdéngt, erëm eng Kéier Play-Off no uewen ze spillen.", esou de Ricky Bentz.

Mam Chev Dikrech gëtt et e weidere Veräin, dee gären op déi 6. Plaz kënnt.

"D'Stëmmung virun der Saison ass gutt, et si just 3 Spiller, déi de Veräin verlooss hunn an de Kader konnt mat 6 neie Spiller vergréissert ginn. Elo heescht et, déi positiv Dynamik a gutt Resultater ëmzesetzen", esou de President Fränk Link.

"Déi 6. Plaz ass fir all Ekipp dat grousst Zil, wann een net zu deene 5 uewe gehéiert, et gëtt engem Sécherheet ab November, et kann een de Rescht vun der Saison genéissen an Erfarunge sammelen. Mir hunn eis gutt preparéiert, mir hunn eis Hausaufgabe gemaach a mir si prett, fir do unzegräifen an déi wëllen ze kréien."

De Standard géif och gären an den Titel Play-Off kommen, mee zu Bouneweg sinn d'Viraussetzungen net déi allerbescht, mengt den Trainer Martin Hummel.

"Mir hu leider 4 wichteg Spiller verluer, déi d'lescht Saison dobäi waren an eng wichteg Roll gespillt hunn, a leider keen Neien dobäi kritt, dat heescht, et wäert vum Kader aus net esou einfach ginn, well déi aner Ekippe wéi Schëffleng an Dikrech sech verstäerkt hunn."

Wien et dann an den Titel-Play-Off packt, dat gi mir spéitstens den 19. November gewuer, dann ass nämlech de leschte Spilldag.

E Freideg am Mëttesjournal gitt Dir da méi iwwert Esch, d'Red Boys, Diddeleng, Bierchem a Käerjeng gewuer.