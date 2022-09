Donieft deelen Hertha Berlin a Leverkusen sech d’Punkten, wärend Mainz zu Hoffenheim de Kierzeren zitt.

RB Leipzig feiert an der éischter Partie ënnert dem neien Trainer Marco Rose eng däitlech Victoire géint Borussia Dortmund. 3:0 heescht et um Enn fir déi nei Ekipp vum ale BVB-Coach, déi schonn an der 6. Minutt no engem Corner duerch den Orban a Féierung gaangen ass. Déi Leipziger hu kompakt verdeedegt, soudass Dortmund sech trotz méi Ballbesëtz keng kloer Occasiounen erausspille konnt. Virum Gol war RB iwwerdeems äiskal an huet kuerz virun der Paus duerch de Szoboszlai op 2:0 erhéicht. Och am zweeten Duerchgang war de BVB an der Offensiv ze harmlos an et waren d’Leipziger, déi duerch den Haidara kuerz viru Schluss den Deckel dropgemaach hunn.

Bayern München spillt géint de VfB Stuttgart iwwerdeems fir déi drëtte Kéier um Stéck an der Bundesliga gläich. Duerch d’Absencë vu Sané a Mané hunn d’Bayern sech an der Offensiv ufanks schwéier gedoen, no 36 Minutte war et awer de jonken Tel, deen den 1:0 markéiere konnt. Stuttgart ass dono besser aus de Kabinne komm an huet duerch de Führich ausgeglach, ma just 3 Minutten drop huet de Musiala nees op 2:1 gesat. De VfB huet sech awer net opginn a krut no engem Handspill vum de Ligt an der Nospillzäit en Eelefmeter, deen de Guirassy souverän zum 2:2 verwandelt huet.

An engem serréierte Match tëscht Hertha Berlin a Bayer Leverkusen gëtt et um Enn kee Gewënner. Kuerz no der Paus konnt den Demirbay Leverkusen, déi just 3 Punkten aus 5 Matcher um Kont haten, a Féierung bréngen. D’Hertha ass awer zréckkomm an huet e puer Minutten drop duerch de Serdar den Ausgläich markéiert, éier de Richter ronn eng Véierelsstonn viru Schluss de Match gedréint huet. Leverkusen huet allerdéngs Moral bewisen a just 5 Minutten drop duerch de Schick nees op 2:2 gestallt, woubäi et och bis zum Enn bleiwe sollt.

Iwwerdeems verléiert Frankfurt doheem 0:1 géint Wolfsburg, wärend Mainz mam Leandro Barreiro sech 1:4 bei Hoffenheim muss geschloe ginn.

