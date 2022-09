Wärend den T71 sech souverän bei den Dammen duerchsetze konnt, huet d'Amicale et bei de Männer réischt am Schlussvéierel gepackt, fir de Match ze dréinen.

Um Sonndeg gouf de Supercup am Basket bei den Dammen a bei den Hären zu Keel gespillt.

Bei den Hären huet d'Amicale Steesel an engem enken a spannende Match mat 67:60 (15:19, 15:14, 13:18, 24:9) géint de Basket Esch gewonnen.

Déi 1. Hallschent war ganz serréiert an de Spillstand vu béiden Ekippe war ëmmer enk. Nom éischte Véierel louch de Basket Esch beim 19:15 awer knapp mat 4 Punkte vir. D'Amicale ass awer weider dru bliwwen an huet den zweeten Ofschnëtt mat 15:14 fir sech entscheet. Bei den Escher huet den Jordan Hicks virun der Paus 13 Punkte markéiert an huet dofir gesuergt, datt seng Ekipp a Féierung louch. No der Paus ass bei der Amicale awer net méi vill zesumme gelaf an de Basket Esch huet sech ënnert dem Impuls vum Clancy Rugg weider ofgesat. Virum leschte Véierel louch de Score bei 52:43 fir Esch. Och am 4. Quarter ass Esch drubliwwen an de Virsprong ass ëmmer méi grouss ginn. Nodeems Esch 6:1 vir war huet d'Amicale awer nach eng Kéier eng Reaktioun gewisen. Den Alex Reese huet an där Phas d'Amicale nees an de Match bruecht an de Basket Esch huet näischt méi getraff. Bis zum Schluss vum Match sollt Esch just nach 3 Punkte markéieren. Mat 24:9 huet d'Amicale et am leschte Véierel gepackt, fir de Match nach komplett ze dréinen.

Bei den Damme koum et iwwerdeems zu der Partie tëschent Walfer an dem T71. Diddeleng konnt dës Partie kloer mat 100:82 (29:16, 27:22, 21:24, 23:20) fir sech entscheeden.

Vun Ufank un huet den T71 dominant gespillt an d'Ekipp ronderëm d'Nadia Mossong konnt sech am éischte Véierel däitlech ofsetzen. Um Enn stoung et 29:16 fir Diddeleng. Bei der Résidence huet an där Phas just d'Amanda Cahill dogéint gehalen. Vun den éischte 16 Punkten hat d'Cahill der 12 geworf. Am 2. Quarter huet d'Résidence besser matgehalen, si konnten de Réckstand awer net verkierzen. Am Géigendeel, de Virsprong vum T71 ass bis zur Paus op 18 Punkte geklommen. Den 3. Véierel ass awer besser gelaf a mat 24:21 un d'Résidence gaangen. Am leschte Véierel huet Diddeleng den Tempo rëm erhéicht, soudass den T71 um Enn eng verdéngte Victoire mat 18 Punkte Virsprong feiere konnt.