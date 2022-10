An Däitschland dogéint gouf et fir de Leandro Barreiro an de Laurent Jans kee Punkt an ee Punkt gouf et fir de Sébastien Thill.

An der Bundesliga gouf et fir de Leandro Barreiro mat Mainz keng Punkten um 8. Spilldag. Géint Freiburg huet ee mat 1:2 verluer. De Barreiro huet an der 53. Minutt Giel gesinn a gouf an der 66. Minutt ausgewiesselt.

Bei der 3:2-Victoire vu Köln géint de BVB huet de Mathias Olesen weiderhi wéinst enger Blessur gefeelt.

An der 2. däitscher Bundesliga hu sech Holstein Kiel an Hansa Rostock mat engem 1:1-Remis getrennt. De Sébastien Thill souz de komplette Match op der Bänk.

Keng Chance hat an der 3. Liga an Däitschland Waldhof Mannheim beim VfL Osnabrück. An Ënnerzuel huet ee kloer mat 0:5 de Kierzere gezunn. De Laurent Jans huet déi 90 Minutten duerchgespillt.

Am belsche Championnat huet den Anthony Moris säi Gol propper gehalen. Union Saint-Gilloise huet sech auswäerts mat 3:0 géint Louvain duerchgesat. De Lëtzebuerger krut an der 83. Minutt déi giel Kaart gewisen.

3 Punkte gouf et och fir Norwich City an der englescher Championship. Danel Sinani a Co konnte sech iwwert een 1:0 géint de Blackpool FC freeën. De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf an der 76. Minutt agewiesselt.