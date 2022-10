De Leandro Barreiro huet mat Mainz 1:1 gespillt, wärend et fir de Sébastien Thill mat Hansa Rostock eng Néierlag gouf.

An der Bundesliga hu Mainz an RB Leipzig sech beim 1:1 d’Punkte gedeelt. De Leandro Barreiro ass op Säite vu Mainz an der 66. Minutt agewiesselt ginn.

Fir den Danel Sinani an Norwich City gouf et an der englescher zweeter Liga eng batter 2:3-Heemdefaite géint Preston North End.De Sinani war an der 59. Minutt beim Stand vun 1:2 agewiesselt ginn. Norwich City verpasst domat de Sprong un d’Tabellespëtzt a bleift punktgläich mam 1. a mam 3. op Plaz 2.

An der zweeter däitscher Bundesliga gouf et fir Hansa Rostock beim 0:3 doheem géint Karlsruhe näischt ze huelen. De Sébastien Thill ass an der 66. Minutt agewiesselt ginn an huet e puer Minutten dorop eng giel Kaart krut.

Waldhof Mannheim konnt sech an der drëtter Liga an Däitschland mat 1:0 géint Saarbrécken duerchsetzen. De Laurent Jans huet vun Ufank u gespillt an ass réischt an der 90. Minutt ausgewiesselt ginn. An der Tabell läit Mannheim domat temporär op der 5. Plaz.

An der zweeter Liga a Portugal muss Vilafranquense sech doheem 0:1 géint Penafiel geschloe ginn. Den Eric Veiga stoung wéi gewinnt déi 90 Minutten iwwer um Terrain an huet an der 70. Minutt eng giel Kaart krut.

An der tierkescher zweeter Liga hat Eyüpspor beim klore 4:0-Succès keng Problemer mat Manisa. Den Oli Thill steet bei Eyüpspor, déi elo Tabellenéischte sinn, opgrond vu senger Verletzung weider net am Kader.