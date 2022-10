Nom 9. Spilldag huet och d'Fola decidéiert, de Stull vum Trainer Miguel Correia virun d'Dier ze setzen.

Dës Nouvelle krute mir elo de Méindeg den Owend vum Veräin matgedeelt. De Kontrakt gouf per "commun accord" opgeléist. D'Doyenne huet dem Miguel Correia fir déi 7 Joer op der Fola villmools Merci gesot an hien huet an enger emotionaler Usprooch de Spiller Äddi gesot, heescht et vum Veräin. Eng Informatioun, wien d'Successioun respektiv den Interim iwwerhëlt, ass nach net gewosst.

D'Escher Fola huet déi lescht 6 Matcher am Futtballchampionnat verluer a steet op der leschter Plaz an der Tabell.