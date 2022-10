Am éischte Match vun der Gruppephas hunn d'Damme vum Gréngewald missten a Spuenien untrieden.

Direkt am éischte Véierel huet d'Heemekipp kloer gestallt, datt si dës Victoire wëllen doheem halen, dat mat engem Avantage vu 24:7. Am zweete Quarter huet de Gréngewald am Ugrëff besser getraff, dëst d'Kéier 14 Punkten, an der Defense awer ware et mat 22 erlaabte Punkte just liicht besser. Esou haten d'Lëtzebuerger Dammen an der Paus e Réckstand vu 21 op 46.

Am drëtte Véierel huet Cadi La Seu e bësse méi lues gemaach an d'Damme vum Gréngewald konnten doduerch duerch en 16:12 hire Réckstand liicht verkierzen. Am leschte Quarter hunn d'Spuenierinnen awer nees dominéiert an dëse mat 13 op 10 gewonnen. Esou gouf et fir de Gréngewald beim Optakt vum EuroCup eng 47:71-Néierlag.