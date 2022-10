Duerch den 2:0-Succès zu Malmö huet de Lëtzebuerger Golkipp mat senger Ekipp d'Gruppephas iwwerstanen a steet am nächsten Tour vun der Europa League.

Den Anthony Moris stoung dobäi wéi gewinnt de ganze Match tëschent de Pottoen. D'Union Saint-Gilloise war duerch den Teuma an der 10. Minutt a Féierung gaangen. An der 42. Minutt huet de Lazare Amani op 2:0 erhéicht. No der Paus sollte keng Goler méi falen. Um Enn hu sech d'Belsch verdéngt mat 2:0 zu Malmö duerchgesat.

An der Conference League huet de Marvin Martins mat Austria Wien keng Chance méi, een Tour weider ze kommen. Nom 1:1-Remis géint Lech Posen läit ee mat 2 Punkten op der leschter Plaz vum Grupp C. De Lëtzebuerger huet 90 Minutten duerchgespillt.

De Match tëschent Slovacko a Köln am Grupp D huet wéinst déckem Niwwel misse verréckelt ginn. D'Partie gëtt viraussiichtlech um Freideg um 13 Auer ugepaff. De Mathias Olesen steet wéinst senger Blessur awer net am Kader.