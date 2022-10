Donieft ka Mainz mam Leandro Barreiro näischt aus München mathuelen, wärend Hansa Rostock mam Sébastien Thill sech dräi Punkten zu Regensburg séchert.

An der Bundesliga gouf et fir Mainz mam Leandro Barreiro bei de Bayern näischt ze huelen. 2:6 huet ee sech an der Allianz Arena misse geschloe ginn, de Barreiro huet awer de ganze Match duerchgespillt. Mainz bleift domat op der 8. Tabelleplaz, kann awer nach op Plaz 10 zréckfalen.

An der 2. Bundesliga geléngt Hansa Rostock no véier Matcher ouni Succès eng wichteg Victoire zu Regensburg. Duerch zwee Goler vum Pröger an engem Selbstgol setzt d’Ekipp mam Sébastien Thill sech um Enn 3:0 duerch. De Lëtzebuerger Nationalspiller souz iwwer 90 Minutten op der Bänk.

Waldhof Mannheim konnt géint Dresden no zwou Néierlagen um Stéck nees e Succès feieren. 2:1 heescht et um Enn fir d’Ekipp vum Laurent Jans, deen de ganze Match iwwer um Terrain stoung. Mannheim spréngt duerch dës dräi Punkte laanscht Dresden a behält den Uschloss un d’Tabellespëtzt.

Norwich City hat an der zweeter Liga an England keng Problemer mat Stoke City an huet sech verdéngt mat 3:1 duerchgesat. Den Danel Sinani stoung bei Norwich, déi domat op déi 5. Plaz sprangen, net am Kader.

An der zweeter norwegescher Liga huet Kongsvinger mam Lars Gerson sech doheem misse mat 0:1 géint Fredrikstad geschloe ginn. De Lëtzebuerger huet déi 90 Minutten absolvéiert, ma och hie konnt de Selbstgol vum Holme net verhënneren. Trotz der Néierlag huet Kongsvinger sech als 6. fir d’Playoffs ëm den Opstig an déi éischt Divisioun qualifizéiert.