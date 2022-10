Um Samschdegnomëtteg stoung am Handball fir d’Red Boys den Allersmatch vun der 2. Ronn vum EHF European Cup um Programm.

D’Red Boys si ganz gutt an hir 21. Participatioun op europäeschem Plang erakomm an no 9 Minutte louche si scho 6:0 a Féierung. Virun allem de Roman Becvar war an den Ufanksminutten net ze stoppen. Vilnius VHC Sviesa huet sech doropshin awer gefaangen, a well d’Red Boys och net méi sou fokusséiert an effikass waren, ass den Ecart ëmmer méi kleng ginn. An der Paus stoung et just nach 14:11 fir déi Déifferdenger.

An den zweeten 30 Minutten ass de Match an engem séiere Rhythmus weidergaangen a virun allem den Dan Scheid ass besser an de Match komm, soudass Déifferdeng no 39 Minutte eng Avance vu 6 Goler hat. No ronn 45 Minutte waren d’Red Boys souguer 8 Goler a Féierung. Dunn ass de Virsprong zwar nees geschmolt, um Enn kënne si sech awer verdéngt mat 31:28 duerchsetzen.

De Retourmatch ass och zu Nidderkuer e Sonndeg um 16 Auer, wou et fir d’Red Boys dorëms geet, fir deen Avantage vun 3 Goler zu geréieren an sou an d’1/16-Finallen anzezéien.