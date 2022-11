Ganz uewen um Podium stoung Kolumbien a Sëlwer ass u Kuwait gaangen.

D'Lëtzebuerger Dammennationalekipp am Äishockey war dës Woch beim Development Cup vun der IIHF am Kuwait am Asaz. Dësen Tournoi gouf fir Natiounen organiséiert, déi nach net un offizielle Weltmeeschterschafte vun der internationaler Äishockeyfederatioun deelhuelen.

Vum 6. bis den 12. November ass Lëtzebuerg op d'Ekippen aus dem Kuwait, de Vereenegten Arabeschen Emirater, Irland, Kolumbien an Andorra getraff. Um Enn gouf et fir d'Lëtzebuerger Dammennationalekipp dräi Victoiren (Irland, Vereenegt Arabesch Emirater, Andorra) an zwou Néierlagen (Kuwait, Kolumbien). Domadder kënnt Lëtzebuerg um Enn op déi drëtte Plaz a gewënnt Bronze. Gold geet u Kolumbien a Sëlwer u Kuwait.

De Kader vu Lëtzebuerg

Jess Weistroffer – Ann-Katrin Blamberg – Stella Theisen – Kera Meyer – Linda Grieben – Cathérine

Baatz – Sandie Loze – Mara Wagner – Ane Sefland-Dyhr – Juliet Vincens – Klara Somjean – Lisa

Loutsch – Tania Nicolay – Sheila Beidler – Jenny Beidler – Clara Martinez – Joanna Li How Cheong und

Bailey Habscheid

Staff

Christophe Hernandez und Georges Scheier, Trainer – Monique Scheier-Schneider, Team

Manager – Andreia Heleno Coutinho, Physiotherapeutin – Lucie Tratz, equipment manager

Alleguer d'Resultater am Iwwerbléck

11/06/22 Kuwait City Ireland – Luxembourg 4 - 5

11/06/22 Kuwait City U.A.E. – Andorra 10 – 1

11/06/22 Kuwait City Kuwait – Colombia 2 – 7

11/07/22 Kuwait City Luxembourg – U.A.E. 6 – 3

11/07/22 Kuwait City Colombia – Ireland 7 – 3

11/07/22 Kuwait City Andorra – Kuwait 0 – 5

11/09/22 Kuwait City U.A. E. – Ireland 5 – 2

11/09/22 Kuwait City Colombia – Andorra 16 – 0

11/09/22 Kuwait City Kuwait – Luxembourg 5 – 2

11/10/22 Kuwait City U.A.E. – Colombia 1 – 14

11/10/22 Kuwait City Luxembourg – Andorra 11 – 0

11/10/22 Kuwait City Ireland – Kuwait 4 – 3

11/12/22 Kuwait City Luxembourg – Colombia 0 – 4

11/12/22 Kuwait City Andorra – Ireland 0 – 12

11/12/22 Kuwait City Kuwait– U.A.E. 4 – 1