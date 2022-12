De BBC US Hiefenech deelt en Dënschdeg mat, datt de Club an den Trainer Predrag Lukic sech am Accord commun trennen.

Domat sicht den US Hiefenech fir d'zweet Kéier an der aktueller Saison no engem neien Trainer. Eréischt am Oktober hat de Lukic d'Ekipp vum Tom Kries iwwerholl. Ma trotzdeem leeft et beim lescht Placéierte vun der LBBL nach ëmmer net ronn, vun 12 Matcher huet d'Ekipp ee gewonnen.

Schreiwes vum BBC US Hiefenech

The Club And Coach Lukic Part Ways

December 6, 2022 Mat dem beidsäitegen Averständnis ginn de BBC US Hiefenech an den Predrag Lukic mat Effet immédiat getrennte Weeër. Den Nelly Stephens an de Max Schmit iwwerhuelen bis op weideres den Trainerstull. Merci fir deng Aarbecht Predrag!