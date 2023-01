De Stiermer huet senger Ekipp wichteg Punkten an der Lutte géint den Ofstig geséchert. Sinani a Veiga hu mat hiren Ekippen och Victoirë gefeiert.

Fir de Kont vum 14. Spilldag a Saudi-Arabien huet sech Al Wehda mam Gerson Rodrigues 1:0 géint Al Taee duerchgesat. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet de Match mat sengem Gol an der 65. Minutt entscheet. Ausserdeem stoung hie 90 Minutten um Terrain. Duerch déi dräi Punkten huet Al Wehda d'Ofstigsplaze verlooss. Mat engem Match manner huet d'Ekipp vum Rodrigues elo 2 Punkten Avance op eng direkt Ofstigsplaz.

An der 2. englescher Liga gouf et eng 4:2-Victoire fir Norwich zu Coventry. No 18 Minutte louch Norwich scho mat 3:0 a Féierung. An der 26. Minutt war d'Heemekipp awer op 2:3 erukomm. Nom véierte Gol vum Dowell an der 65. Minutt war de Succès net méi a Gefor. Den Danel Sinani souz 90 Minutten op der Bänk.

Den Eric Veiga a Vilafranquense hu sech auswäerts kloer mat 3:0 zu Belenenses beim B-SAD duerchgesat. Den Ofwierspiller krut an der 62. Minutt déi giel Kaart gewisen. An der Tabell läit Vilafranquense den Ament op der 3. Plaz.

En 1:1-Remis gouf et an der Bundesliga tëschent Stuttgart a Mainz. Op Säite vun de Gäscht stoung de Leandro Barreiro vun Ufank un um Terrain an huet den Eelefmeter, deen den Ausgläich fir seng Ekipp bruecht huet, erausgeholl. An der 79. Minutt krut hien déi giel Kaart gewisen. 8 Minutte méi spéit ass de Mëttelfeldspiller ausgewiesselt ginn.