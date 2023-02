No der 2:5 Defaite beim Vfl Bochum e Samschdeg hunn déi Responsabel vun der TSG Konsequenze gezunn. Ee Successeur gouf nach net bestëmmt.

D'TSG Hoffenheim huet sech vum Trainer André Breitenreiter getrennt. Den Tabelle-14 aus der Futtballbundesliga reagéiert domat op déi sportlech Entwécklung an de leschte Wochen a Méint. E Samschdeg huet Hoffenheim 2:5 géint de Vfl Bochum verluer. An de leschten néng Bundesliga-Matcher krut Hoffenheim just zwee Punkten, an der Aachtelsfinall vum DFB-Pokal huet een 1:3 géint RB Leipzig verluer. Et gouf nach kee Successeur presentéiert, am Gespréich ass de Pellegrino Matarazzo.