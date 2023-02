An der Saudi Professional League huet de Veräi vum Gerson Rodrigues Al Wahda en Donneschdeg den Owend mat 0:4 géint Al-Nassr verluer.

De Christiano Ronaldo huet 4 Goler fir säi Veräin Al-Nassr geschoss. De Lëtzebuerger Gerson Rodrigues gouf no 74 Minutten ausgewiesselt.

An der Paus stoung et 2:0 fir d'Gäscht an no der Paus konnt de Ronaldo op Eelefmeter eng weider Kéier markéieren. No 61 Minutten huet de Portugis mat sengem 4. perséinleche Gol fir d'Schlussresultat gesuergt. No dësem Match steet Al-Nassr an der Tabell mat 37 Punkten op der éischter Plaz.

Al Wahda huet 15 Punkte a steet op Positioun 13. Am Ganze spille 16 Ekippe an der Saudi Professional League.

De Seid Korac stoung fir de schwedesche Veräin Degerfors IF um Terrain an do gouf et eng 0:1-Defaite géint Gais Göteborg.

Eriwwer an Ungarn. Do huet den Tim Hall mat Újpest misse géint Puskás Akadémia FC untrieden, woubäi de Lëtzebuerger an der 66. Minutt giel krut. De Match ass 0:0 an d'Verlängerung gaangen an eréischt mam Eelefmeterschéisse konnt sech um Enn Puskás Akadémia 1:0 duerchsetzen.