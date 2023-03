D'Werkself gewënnt 2:1 géint d'Bayern, déi domat d'Tabelleféierung verléieren. Union Berlin ka sech géint Frankfurt behaapten.

Am Spëtzematch vum Sonndeg setzt sech Leverkusen2:1 géint Bayern München duerch. No enger gudder Ufanksphas vu Leverkusen huet den FCB mat der éischter Attack an deem eenzege Golschoss an der éischter Hallschent den 1:0 geschoss. Duerno hunn d'Bayern d'Kontroll iwwerholl, ouni awer zwéngend virun de Gol ze kommen an hu Leverkusen d'Liewe schwéier gemaach. Et waren zéng Minutten an der zweeter Hallschent gespillt, wéi de VAR Leverkusen en Eelefmeter zougesprach huet, deen de Palacios notze konnt. Och deen zweete Gol fir Leverkusen sollt duerch eng Interventioun vum VAR falen, well Leverkusen en zweeten Eelefmeter zouerkannt krut. D'Bayern hu wuel nach probéiert e Gol ze schéissen, mee dat sollt hinnen net méi geléngen. Bayern München gëtt mat dëser Néierlag d'Tabelleféierung un Dortmund of, déi um Samschdeg 6:1 géint Köln gewonnen haten.

Union Berlin kann den negativen Trend stoppen a gewënnt 2:0 géint Eintracht Frankfurt. Béid Ekippe waren an der Woch aus den internationale Kompetitiounen ausgescheet an haten eppes gutt ze maachen. Frankfurt war am Ufank déi dominant Ekipp, konnt sech Chancen erausspillen, mee blouf awer ouni Gléck am Ofschloss. Nom Säitewiessel hat Union Berlin dat néidegt Spillgléck op senger Säit a konnt no engem Eckball a Féierung goen. Frankfurt huet duerno nach méi Drock gemaach, fir den Ausgläich ze schéissen, mee Berlin huet de Fräiraum, dee sech doduerch erginn huet, genotzt an den 2:0 geschoss. D'Eintracht hat wuel nach Méiglechkeeten, de Match nach eng Kéier spannend ze maachen, ass awer ëmmer um Golkipp gescheitert. Union Berlin sammelt domat wichteg Punkten am Kampf ëm d'Champions-League-Plazen, Frankfurt bleift Sechsten.

