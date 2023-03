An der zweethéchster tierkescher Divisioun war en Donneschdeg de Spëtzematch. Den 2. aus Eyüpspor huet bei de 5. Sakaryaspor misse reesen.

Fir den Olivier Thill an Eyüpspor war et kee gudden Owend. Net nëmmen dass Eyüpspor mat 0:2 verluer huet, mee och dass de Réckstand op déi 1. Plaz an der Tabell elo bei 7 Punkte leit. De Géigner vun haut, Sakaryaspor, ass ausserdeem elo op 1 Punkt un de Lëtzebuerger seng Ekipp eru komm. Den Olivier Thill selwer souz um Ufank nach op der Bänk, éier hie beim Stand vun 0:2 direkt no der Paus agewiesselt ginn ass.