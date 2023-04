De Basket Esch klappt am decisive Match no enger ganz staarker zweeter Hallschent den T71 Diddeleng mat 79:57 a steet domat nieft Steesel an der Finall.

E Mëttwoch den Owend stoung den drëtten an domat entscheedende Match tëschent Esch an Diddeleng um Programm. Et gouf de Final-Géigner vu Steesel gesicht, déi sech géint d'Fiels fir d'Finall qualifizéiert hunn. No enger formidabeler zweeter Hallschent, bei där bei Diddeleng awer och guer näischt zesumme gelaf ass, ka sech de Basket Esch fir d'Finall qualifizéieren.

Am Playdown ass de Match Gréngewald géint Zolwer eréischt no der Overtime entscheet ginn. Hei konnt sech de Gréngewald um Enn mat 70:68 géint Zolwer duerchsetzen.

Hären



Bis op déi éischt 3 Punkte vum Match (3:0), louch d'Lokalekipp déi ganz éischt Hallschent iwwer a Réckstand, zäitweis bis zu 10 Punkten (13:23). Virun allem ënnert dem Kuerf hat Esch déi éischt 20 Minutte Problemer un de Rebound ze kommen. Et war een intensiv gefouerte Match, bei deem sech béid Ekippen absolut näischt geschenkt hunn. Esch huet am 2.Véierel an der Offensiv a Persoun vum Clancy Rugg an Jordan Hicks lues awer sécher besser an de Match fonnt, a konnt esou de Réckstand bis zu Paus op 5 Punkte kierzen.

E ganzt anert Bild huet sech de Spectateuren an der struppevoller Hal zu Lalleng am 3. Quarter gewisen. Esch ass mat 100 à l'heure aus de Kabinn komm an huet Diddeleng reegelrecht iwwerrannt. Am Verglach zum 1. Match an der Best-of-Three Serie krut den T71 de Clancy Rugg guer net an de Greff. Hien kennt um Enn op 35 Punkten. Ënnert dem Impuls vum Letzebuerger Nationalspiller huet Esch den drëtte Véierel mat 24:7 fir sech entscheet, an huet den Match em 180 Grad gedréint. Diddeleng konnt sech vun dësem Coup ne méi erhuelen, sou dass de Finalist vum leschte Joer mat 57:79 zu Esch als Verléierer vum Terrain geet.

D'Finall an der LBBL heescht deemno Esch géint Steesel. D'Finalle ginn am Best-of-Five Modus gespillt.

Resultater Hären

Playdown Hären