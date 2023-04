Fir de Jans, de Korac an de Gerson war de Samschdeg net esou erfollegräich a si hu mat hiren Ekippen verluer.

An der 1. Bundesliga huet de Leandro Barreiro mat Mainz 3:1 géint Bayern München gewonnen. De Mëttelfeldspiller huet dobäi den 2. Gol fir seng Ekipp markéiert. Hie stoung och déi 90 Minutten um Terrain. Bei der 3:1-Victoire fir Köln zu Hoffenheim koum de Mathias Olesen net an den Asaz.

An der 2. Liga huet Hansa Rostock e wichtegen 2:0-Erfolleg géint Greuther Fürth gefeiert, nodeems ee virdrun 8 Matcher ouni Victoire bliwwe war. De Sébastien Thill stoung nees am Kader, souz awer 90 Minutten op der Bänk. Den Eldin Dzogovic gouf bei der 2:1-Victoire vu Magdeburg zu Braunschweig an der 90. Minutt agewiesselt. Et war dem Dzogovic säin éischten Asaz an dëser Saison.

No der 1:2-Defaite vu Waldhof Mannheim zu Dresden an der 3. däitscher Liga, ass den Opstig fir de Laurent Jans a seng Ekipp nees e Stéck méi wäit wech geréckelt. Den Ofwierspiller stoung wéi gewinnt de ganze Match um Terrain. Mannheim huet op der 7. Plaz e Retard vu 9 Punkten op eng Opstigsplaz.

De Lars Gerson huet a Norwegen 0:2 mat Kongsvinger zu Kristiansund verluer. Hien huet dobäi awer de ganze Match duerchgespillt.

An der englescher Championship huet den Danel Sinani bei der 2:1-Victoire vu Wigan géint Millwall wéinst enger Blessur net gespillt. Wigan bleift op der leschter Plaz, huet awer weiderhin eng minimal Chance, d'Klass nach ze halen.

De Seid Korac huet a Schweden mat Degerfors 1:2 géint Elfsborg de Kierzere gezunn. Den Defenseur huet de ganze Match duerchgespillt.

An der Tierkei huet Eyüpspor géint Pendikspor 1:1 gläich gespillt. Den Olivier Thill huet vun Ufank u gespillt a gouf an der 69. Minutt ausgewiesselt. An der Tabell leien Thill a Co. op der 4. Plaz a spille weider ëm den Opstig mat.

De Florian Bohnert gouf beim 1:1-Remis vu Bastia zu Dijon an der 78. Minutt agewiesselt. De Lëtzebuerger krut knapp eng Minutt drop déi giel Kaart gewisen.