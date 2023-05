Aus dem nationale Futtball ass et d'Nouvelle, datt d'Jeunesse an de Pedro Resende sech no der Saison nees trennen.

Dat huet de Veräin um Dënschdeg den Owend matgedeelt. De Resende souz eréischt zanter Enn November op der Grenz op der Bänk. Et bleiwen nach 3 Spilldeeg an der BGL League ze spillen.