Bei engem Meeting zu Rehlingen an Däitschland hunn d'Vera Hoffmann an d'Patrizia Van der Weken jeeweils nei national Rekorder opgestallt.

Op en Neits gouf et een neien nationale Rekord fir d'Patrizia Van der Weken. D'Sprinterin ass e Sonndeg bei engem Meeting zu Rehlingen an Däitschland d’100 Meter an 11 Sekonnen an 12 Honnertstel gelaf. Domat war si 6 Honnertstel méi séier wéi bei hirem ale Rekord.

D'Vera Hoffmann huet hiren nationale Rekord iwwer 1.500 Meter mat enger Zäit vu 4 Minutten, 7 Sekonnen an 83 Honnertstel ëm 3,61 Sekonnen ënnerbueden.