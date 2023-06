Um Samschdeg huet de Lëtzebuerger Ofwierspiller a Schweden mat senger Ekipp 1:2 géint Kalmar FF de Kierzere gezunn.

De Seid Korac stoung dobäi awer de ganze Match um Terrain. An der Tabell läit Degerfors mat 11 Punkten op der 13. Plaz an domadder just eng Plaz virun den Ofstigsplazen.