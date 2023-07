Op der Triathlon Weltmeeschterschaft zu Hamburg stoungen e Samschdeg Sprint-Coursë bei den Dammen an Hären um Programm.

Cassandre Beaugrand huet sech zu Hamburg iwwer 300 Meter Schwammen, 7,5 Kilometer Vëlo an 1,7 Kilometer Lafen bei den Dammen d'Goldmedail am Triathlon-Sprint geséchert. Op déi zweete Plaz kennt d'Brittin Beth Potter. Déi leschte Plaz um Podium ass fir d'Laura Lindemann aus Däitschland.

Bei den Häre ka sech de Neiséilänner Hayden Wilde iwwert Gold freeën. Selwer ass fir de Portugis Vasco Vilaca an Bronz fir de Britt Alex Yee.

D'Sprint-Course ginn am sougenannten Eliminator-Modus ausgedroen. Dat heescht dass pro Duerchgang déi lescht 10 Athleten jeeweils eliminéiert ginn, sou dass am leschten Duerchgang just nach 10 Athleten iwwreg sinn.