Déi ganz Woch presentéiere mir Iech am déi 16 Veräiner aus der BGL Ligue, déi de Weekend nees an hiert d'Championnat starten.

De Start vun eiser Rei u Virschauen mécht de Champion Hesper, deen op Stroosse wäert reesen. No enger komplizéierter leschter Saison huet d'Heemekipp probéiert, fir an der Summerpaus neie Wand an d'Ekipp ze bréngen, datt esouwuel um Terrain, wéi och op der Bänk.

Och beim Champion gouf et Changementer um Trainerposten, wéi och bei verschiddene Spiller an dat obwuel een déi lescht Saison just mat enger Néierlag ofgeschloss huet.