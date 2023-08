Nodeems schonn Hesper an Diddeleng an der Conference-League-Qualifikatioun gespillt hunn, waren en Donneschdeg Nidderkuer an Déifferdeng am Asaz.

Nidderkuer hat dobäi eng Herkulesaufgab virun der Broscht. Net nëmmen, datt si mam FC Midtjylland eng vun de beschten Ekippen am zweeten Tour zougeloust kruten, mä och d'0:2-Defaite am Allersmatch an Dänemark huet d'Missioun vum Progrès net méi einfach gemaach. De Progrès huet deemno misse mat dräi Goler Ënnerscheed gewannen, fir an déi drëtt Ronn vun der Qualifikatioun ze kommen.

© Steven Milbert / RTL

Dëst Konschtstéck sollt dem Progrès allerdéngs net geléngen. Obschonns déi Nidderkuerer sech deier verkaaft hunn a se de Match mat 2:1 gewannen, fléie si wéinst der Goldifferenz eraus.

D‘Ekipp vum Jeff Strasser huet sech an der Ufanksphas net verstoppt an huet monter opgespillt. An der 15. Minutt konnt d‘Lokalekipp sech fir hire gudden Optrëtt belounen. No enger schéiner Eenzelaktioun vum De Almeida huet dëse sech en Häerz gefaasst an aus gutt 16 Meter ofgezunn. De Golkipp vun den Dänen konnt dem Ball just nach nokucken, wéi dësen hannert him am Filet ageschloen ass. Kuerz virun der Paus ass du bal den 2:0 fir de Progrès gefall, mä de Karamoko sollt mat sengem Schoss aus der Distanz an der 42. Minutt just d‘Lat treffen. D'Gäscht aus Dänemark konnten hir Qualitéiten an den éischte 45 Minutte just seelen ënner Beweis stellen, soudatt de Progrès net onverdéngt mat enger 1:0-Avance op den Téi gaangen ass.

Nom Téi huet Nidderkuer do weider gemaach, wou si an der éischter Hallschent opgehalen haten. Esou sollt schonn an der 52. Minutt den 2:0 fir de Progrès falen. Nees eng Kéier war et den De Almeida, deen aus der Dréiung ofgezunn huet an domadder de Score erhéicht huet. An der 58. Minutt hat de Ball du bal zum 3:0 ageschloen, mä den dänesche Golkipp konnt dem Natami säi fulminante Schoss op d'Lat deviéieren. No 90 Minutte stoung et allerdéngs ëmmer nach 2:0, soudatt et an d'Verlängerung gaangen ass.

Obschonns Nidderkuer déi besser Occasiounen hat, sollt de Gol op Säite vun den Dänen falen. Dëst, nodeems de Progrès ausgekontert gouf. Et war den Chilufya an der 111. Minutt, deen d'Warscheinlechkeet vun engem Weiderkomme vum Progrès méi kleng gemaach huet an op 2:1 verkierzt huet. Bei dësem Resultat sollt et bleiwen, soudatt de Progrès um Enn trotz Victoire erausflitt.

De Match vum FC Déifferdeng 03 am slowenesche Maribor gouf réischt um 20.30 Auer ugepaff. De Match leeft deemno nach. Soubal de Match eriwwer ass, deele mir Iech d'Endresultat mat.