Um 5. Spilldag an der 2. Liga an Éisträich huet St. Pölten seng véiert Victoire gefeiert.

E Freideg den Owend war St. Pölten dem Floridsdorfer AC mat 2:0 iwwerleeën. D'Goler hunn den Dombaxi an der 38. Minutt an de Gschweidl an der 56. Minutt geschoss. Den Dirk Carlson huet fir d'Heemekipp déi 90 Minutten duerchgespillt.

St. Pölten steet mat 12 Punkte punktgläich mat Graz un der Spëtzt vun der Tabell.