Domadder verbessert hie seng eege Beschtzäit.

E Mëttwochowend huet de Charel Grethen eng nei Lëtzebuerger Beschtzäit iwwer 1.600 Meter opgestallt.

Op der Men's Elite Mile Race um Pfungstädter Abendsportfest an Däitschland ass de Lëtzebuerger no 3 Minutten 52 Sekonnen an 57 Honnertstel op déi 3. Plaz komm.

Domadder huet de COSL-Elite-Sportler seng eege Beschtzäit vum leschte Joer ëm 63 Honnertstel verbessert.