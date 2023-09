Den Owend spillt d'Lëtzebuerger Futtballnationalekipp de Retourmatch géint Portugal an der Qualifikatiounsronn fir d'Europameeschterschaft 2024.

Mat 10 Punkten um Konto no 5 Matcher stinn d'Rout Léiwen op der 3. Plaz a sinn deemno an enger positiver Dynamik op Faro gereest.

No engem gemittlech Vol vun net grad 3 Stonn ass d'Lëtzebuerger Delegatioun gutt zu Faro ukomm, dat awer ouni de gespaarte Kiki Martins an de blesséierte Mathias Olesen, zwee wichteg Spiller am Mëttelfeld. Trotzdeem verfält den Nationaltrainer duerch dës Absencen net elo a Panik.

D'Portugisen spille bis elo eng perfekt Campagne mat 15 Punkten an och nach 15 zu 0 Goaler. Mee och bei der FLF si se ganz zefridden mam Parcours vun der Selektioun. Net nëmmen d'Resultater stëmmen méi och d'Aart a Weis wéi d'Jongen optrieden.

Am Aller-Match gouf et doheem eng 0-6 Néierlag. Do hat de portugiseschen Superstar Cristiano Ronaldo 2 mol markéiert. Den Owend ass hien awer wéinst enger Spär net mat derbäi.

De Match kënnt dir vun 20.45 Auer u live op RTL Zwee, um Radio an op RTL.lu suivéieren.