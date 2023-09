D'Bayern hu mat enger 7:0-Victoire géint Bochum näischt ubrenne gelooss a stinn domat nees op mannst fir eng Nuecht un der Tabellespëtzt.

E Samschdeg de Mëtteg war an der däitscher Bundesliga d'Suite vum 5. Spilldag. E Freideg den Owend konnt sech Stuttgart zum Optakt mat 3:1 géint Darmstadt behaapten.

De Weekend sinn och nees eng Rei Lëtzebuerger Futtballer am Ausland am Asaz.

D'Bayern hu mat enger exzellenter Leeschtung de VfL Bochum virun den eegene Spectateure mat 7:0 iwwerrannt. Nom Champions-League-Duell géint Manchester United waren d'Münchener mat e puer personelle Wiessel an d'Partie gestart, dat huet si awer not drou gehënnert vun Ufank u spillbestëmmend opzetrieden. Duerch d'Goler vum Choupo-Moting, Kane, de Ligt a Sané war de Match schonn an der éischter Hallschent entscheet. Bochum hat keng Chance a muss sech no weidere Goler vum Kane an Tel um Enn kloer mat 0:7 geschloe ginn.

Fir Dortmund gouf et da mat engem knappen awer verdéngten 1:0-Succès géint Wolfsburg dräi Punkten. An den éischte 45 Minutten gouf et am Stadion vun de Borussen net all ze vill ze gesinn. D'Haushären haten zum gréissten Deel de Ball, konnten domat awer net richteg eppes ufänken. Och vun de Wolfsburger ass no vir net wierklech eppes komm. Nom Säitewiessel ass den Drock vun der Ekipp an de schwaarz-gielen Trikoten dann ëmmer méi grouss ginn, bis dass de Marco Reus an der 69. Minutt fir d'Féierung gesuergt huet. Dee Gol sollt um Enn dann och duergoe fir de Match ze entscheeden.

Och fir Leipzig gouf et e Samschdeg mat enger knapper 1:0-Victoire géint Gladbach dräi Punkten. Déi éischt Hallschent zu Mönchengladbach ware gepräägt vu villen Zweekämpf am Mëttelfeld. Am Spill no vir war fir béid Ekippen am zweeten Duerchgang nach vill Loft no uewen. Do waren d'Gäscht elo méi engagéiert opgelaf a sou konnte si am Numm vum Timo Werner ronn 15 Minutte viru Schluss a Féierung goen. Leipzig huet bis zum Enn näischt méi zougelooss an hëlt sou d'Punkte mat Heem.

An den zwou weidere Partië vum Mëtteg konnt sech Hoffenheim zu Berlin mat 0:2 géint Union duerchsetzen a fir Mainz gouf et zu Augsburg eng 1:2-Néierlag.

E Samschdeg den Owend spillt da vun 18.30 Auer un nach Werder Bremen géint den 1.FC Köln.

