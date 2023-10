Déi Mof vun Darmstadt setze sech mat 4:2 géint Bremen duerch. An der Ligue 1 ass Brest elo punktgläich mat Monaco Tabellenéischten.

Bundesliga

Darmstadt - Bremen 4:2

1:0 Bader (5'), 2:0 Skarke (25'), 3:0 Mehlen (50'), 4:0 Kempe (62'), 4:1 Deman (70'), 4:2 Veljkovic (79')

Darmstadt kann um 6. Spilldag seng éischt dräi Punkten afueren a mécht domat e Sprong an der Tabell. Bremen war an der éischter Hallschent zwar net ënnerleeën, hat awer och keng wierklech Golchance. Déi Mof hunn zwee Konterattacke genotzt, fir an der Paus mat zwee Goler virzeleien. Direkt no der Paus war de Match quasi duerch, wéi Darmstadt den drëtte Gol markéiere konnt. Nodeems d'Lokalekipp souguer op 4:0 erhéicht hat, ass Bremen op eemol erwächt an huet mat zwee Goler fir Ergebniskosmetik gesuergt.

Premier League

Serie A

Ligue 1

Toulouse - Metz 3:0

1:0 Schmidt (31'), 2:0 Dallinga (43'), 3:0 Magri (82')

Den detailléierte Resumé vum Match fannt Dir bei de Kolleege vun RTL Infos. Metz steet no zwou konsekutiven Néierlagen am ënneschten Drëttel vun der Tabell an huet just zwee Punkten Avance op d'Relegatiounsplaz.

Nice - Brest 0:0

Brest ass nieft Reims bis elo d'Iwwerraschung an der Ligue 1. D'Ekipp vun der Atlantikküst war bis virum Spilldag Tabellenéischten, huet dës Positioun awer nom Gläichspill un der Côte d'Azur un d'AS Monaco mussen ofginn. Béid Veräiner stinn elo punktgläich op der éischter Tabelleplaz.

La Liga

