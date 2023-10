Um Mëttwoch hunn de Gréngewald Hueschtert an den T71 Diddeleng den drëtte Match vum EuroCup gespillt.

Diddeleng krut virun eegenem Publik géint Gorzow aus Polen vun Ufank u gewisen, wien de Favorit ass. D'Gäscht louchen no 10 Minutte schonn mat 26:11 a Féierung an hunn och de Rescht vum Match dominéiert. Iwwer 55 Prozent vun de Schëss vum Géigner sinn am Kuerf gelant an um Enn stoung eng kloer 53:93-Defaite fir Diddeleng um Pabeier. D'Mia Loyd hat mat 17 Punkten déi meeschte fir d'Lokalekipp markéiert.

De Gréngewald war auswäerts beim Toppclub Bourges a Frankräich gefuerdert. An der Paus louch de Lëtzebuerger Champion 22:50 hannen, um Enn konnt sech d'Lokalekipp mat 93:59 duerch. De Gréngewald konnt de leschte Véierel mat 20:16 gewannen, d'Lauren Van Kleunen huet 26 Punkte fir d'Gäscht markéiert.

No 3 vu 6 Spilldeeg hu béid Lëtzebuerger Ekippen 3 Defaiten um Kont stoen a stinn an hirem Grupp op der véierter Platz. Vun den insgesamt 48 Ekippe komme jeeweils déi 2 Gruppenéischt an déi 8 beschten drëttplacéiert Ekippen an de nächsten Tour. Weider geet et nächste Mëttwoch, de Gréngewald spillt auswäerts an Tschechie géint Brno, Diddeleng kritt doheem Besuch vu Spar Girona aus Spuenien.