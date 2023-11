Um Samschde war den Optakt vum 7. Spilldag am Basketchampionnat an der LBBL bei den Hären.

Hären

Punktgläich an der Tabell waren den AB Conter an d'Musel Pikes virun dësem Spilldag. Nom éischte Véierel louch d'Lokalekipp allerdéngs scho mat 40:18 a Féierung an huet de Match duerno kontrolléiert. D'Gäscht hu verletzungsbedéngt nëmme mat engem Profispiller gespillt a waren doduerch net an der Lag, méi staark dogéint ze halen. Conter setzt sech um Enn mat 100:82 duerch, de Gregory Mitlon huet mat 30 Punkten iwwerzeegt, insgesamt huet d'Ekipp vum Trainer Gabor Boros 14 Dräier markéiert.

D'Amicale Steesel huet sech virun eegenem Publik mat 101:78 géint d'Arantia Fiels behaapt. Schonn an der éischter Hallschent haten d'Gäscht Problemer mat de Feeler, béid professionell Spiller (Stith an Ogden) hu missen op der Bänk Plaz huelen. Steesel huet profitéiert a sech tëschenzäitlech op 13 Punkten ofgesat. Nom Säitewiessel huet d'Amicale hir Féierung weider ausgebaut a wënnt de Match mat 101:78. De Kim Aiken Jr konnt 27 Punkte markéieren, de Christopher Barton huet mat 26 Punkte vun der Bänk déi néideg Energie op den Terrain bruecht, fir eng kloer Victoire ze feieren.

De Champion Basket Esch huet sech mat 92:80 géint den Opsteiger Mambra Mamer behaapt. Mat 25 Punkte war op en Neits de Clancy Rugg de beschte Spiller bei der Lokalekipp. Mat dëser Victoire zitt Esch an der Tabell mam Géigner gläich.

D'Résidence Walfer konnt sech mat 92:71 géint den T71 Diddeleng duerchsetzen. Dobäi huet d'Lokalekipp mam Juan Howard Junior en neien drëtte Profispiller agesat, den Howard war schonn an der Saison 2017/18 fir den AB Conter aktiv. Walfer huet de Match dominéiert, fënnef Spiller hu mindestens 13 Punkte markéiert, de Leon Ayers huet mat 26 Punkten am beschte getraff.

E Sonnde spillen nach d'Etzella Ettelbréck géint de Gréngewald Hueschtert an d'Sparta Bartreng géint d'Kordall Steelers.

Dammen



Um Freidegowend hat sech an der Coupe bei den Dammen de Gréngewald Hueschtert souverän géint East Side Pirates aus der Nationale 2 duerchgesat. De Championnat bei den Damme ass momentan an enger Paus, well d'Nationalekipp déi nächst Deeg am Asaz wäert sinn.