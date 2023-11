De Mëttwoch de Moien huet den Damme-Futtballnationaltrainer Dan Santos säi Kader fir déi lescht zwee Matcher an der Nations League annoncéiert.

An do goufen et 4 Changementer par Rapport zu deenen zwee Matcher géint d'Tierkei. D'Kapitänin Laura Miller fält mat Knéiproblemer bis d'Wanterpaus aus. Nei mat dobäi sinn d'Emma Goetz, d'Lena Goedert, d'Philippa Costa an d'Kylie Merlevede.

Den Dan Santos

"D'Laura Miller huet nees ugefaangen, awer eng Rechute gemaach. Awer net mat der selwechter Verletzung. Et huet elo ee Problem um Knéi. Dat ass, wann een no enger Blessur ze vill Belaaschtung mécht. Egal wéi, d'Laura fält bis d'Wanterpaus um Standard an och bei eis aus. Mir hoffen, datt et an der Réckronn am Veräin ka spillen. Et huet kee Wäert, datt mir et ruffen, wann et keng Chance huet ze spillen."

Lass geet et fir d'Rout Léiwinnen den 1. Dezember auswäerts a Georgien. 4 Deeg drop spillt d'FLF-Selektioun dann zu Déifferdeng géint Litauen. Aktuell stinn d'Lëtzebuergerinnen am Grupp C op der zweeter Plaz. Am éischte Match géint Georgien gouf et een 1:1-Remis. Ee Gläichspill ass och elo d'Mindestzil vum Dan Santos senger Ekipp.