Bei den Häre gëtt et eng Duebel Victoire fir Däitschland. De Roman Rees ka sech virum Justus Strelow an dem Johannes Thingnes Bö duerchsetzen.

Biathlon

Iwwer 15 Kilometer ka sech zu Östersund bei den Dammen d'Lisa Vittozzi trotz engem Schéissfeeler d'Victoire sécheren. D'Italienerin hat op der Arrivée awer nëmmen e ganz knappe Virsprong (+0.10) géigeniwwer dem Franziska Preuß aus Däitschland, dat um Schéissstand feelerfräi geschoss huet. Déi drëtte Plaz um Podium ass fir d'Vanessa Voigt.

Bei den Hären ass et bei der 20-Kilometer-Eenzelcourse eng iwwerraschend Victoire fir de Roman Rees ginn. Fir den Däitschen ass et déi éischte Victoire a senger Karriär. Mat 1 Schéissfeeler huet hien um Schéissstand Basis fir seng 1. Plaz geluecht. Op d'Plazen 2 an 3 fueren de Justus Strelow an de Johannes Thingnes Bö.

Schisprangen

De Stefan Kraft ass no senger Victoire e Samschdeg och e Sonndeg an enger anerer Liga geflunn a gewënnt domat säin 2. Sprangen an dëser nach jonker Saison. Den Éisträicher gewënnt viru sengem Landsmann Jan Hörl an dem Däitschen Andres Wellinger. De Stefan Kraft hat no 2. Duerchgäng en impressionnante Virsprong vu ronn 23 Punkten.