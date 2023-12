Diddeleng wënnt géint Rouspert a bleift un Déifferdeng drun. Am Tabellekeller huet Käerjeng nei Hoffnung, an der BGL Ligue ze bleiwen, geraf.

Nodeems de Champion Hesper e Samschdeg géint Miersch Punkte leie gelooss hat, konnt Déifferdeng duerch eng Victoire am Derby géint Nidderkuer dovu profitéieren. Den Tabelleleader huet sech am Derby géint Nidderkuer mat 3:1 behaapt. De Progrès war mat der éischter geféierlecher Aktioun a Féierung gaangen an hat Déifferdeng domat kal erwëscht. D'Lokalekipp huet e puer Minutte gebraucht, fir sech ze erhuelen, huet an der 25. Minutt awer den Ausgläich markéiere kënnen. Kuerz virun der Paus konnt Déifferdeng duerch de Jorginho nach een dropsetzen.

Mat der éischter Aktioun nom Säitewiessel huet den FCD, nees duerch de Jorginho, op 3:1 gestallt an domat fir eng Virentscheedung gesuergt, well Nidderkuer unzemierke war, dass de séiere Gol si déif getraff hat. No 60 Minutte waren d'Gäscht nees besser am Match an haten eng Rei gutt Golchancen, déi awer net de Wee an de Filet fonnt hunn. Déifferdeng huet elo 32 Punkten a baut seng Avance op Hesper op 7 Punkten aus. Diddeleng ass no der Victoire géint Rouspert weider 3 Punkten hanner Déifferdeng.

Am Tabellekeller huet Käerjeng wichteg Punkte gesammelt. Am Heemmatch géint d'Escher Fola gouf et eng 2:1-Victoire. No enger schwaacher Prestatioun vu béiden Ekippen an der éischter Hallschent, an där d'Zuschauer keng Goler a keng Golchancen ze gesi kruten, war och déi zweet Hallschent schwaach gestart. Nodeem der Fola en Eegegol ënnerlaf war, huet de Match Tempo opgeholl an déi Escher konnte 5 Minutte méi spéit den Ausgläich markéieren.

Wat d'Zuschauer an den éischte 60 Minutten net ze gesi kruten, krute se an der leschter hallwer Stonn gebueden. Nom Ausgläich war Käerjeng nees um Zuch a konnt no enger Pass an de Laf duerch de Lopes nees d'Féierung iwwerhuelen. D'Fola hat bis zum Schluss nach zwou gutt Golchancen, konnt awer keng dovu verwäerten.

Den Iwwerbléck vun de Resultater mat de Goler

FC Déifferdeng 03 - Progrès Nidderkuer 3:1

0:1 Mixtur (5'), 1:1 Trani (25'), 2:1 Costa Monteiro (Jorginho) (45'), 3:1 Costa Monteiro (Jorginho) (46')

F91 Diddeleng - Victoria Rouspert 3:0

1:0 Hadji (14'), 2:0 Agovic (59'), 3:0 Agovic (79')

UN Käerjeng 97 - Fola Esch 2:1

1:0 Tawaba (64', Eegegol), 1:1 Diallo (70'), 2:1 Lopes (75')

US Munneref - FC Wolz 2:0

1:0 Taarimte (76'), 2:0 Gassama (90'+5)

UNA Stroossen - FC Schëffleng 95 1:0

1:0 Perez (83')

D'Tabell